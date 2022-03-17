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Gündem Eylem yapacaktı... YPG/PKK'lı terörist kıskıvrak yakalandı
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Eylem yapacaktı... YPG/PKK'lı terörist kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 22:21:00 -
Eylem yapacaktı... YPG/PKK'lı terörist kıskıvrak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK bünyesinde silahlı faaliyet yürüten bir teröristin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eylem arayışında olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist F.M. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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