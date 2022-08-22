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Gündem Eylem hazırlığındaydılar! MLKP'li teröristler el bombası ile yakalandılar
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Eylem hazırlığındaydılar! MLKP'li teröristler el bombası ile yakalandılar

MLKP terör örgütüne yönelik Sultangazi’de gerçekleştirilen operasyonda örgütün 4 üyesi yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca ele geçirilin şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 07:58:00 -
Eylem hazırlığındaydılar! MLKP'li teröristler el bombası ile yakalandılar

MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, MLKP Terör Örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U. isimli şüphelinin sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu ihbarı üzerine Sultangazi’de bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda M.U.’nun yanı sıra E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli şüpheliler de yakalandı.

Adres içerisinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 fişek ve çok sayıda djital/bilişim malzemesi ele geçildi.

M.U.,E.Y.,N.G.,H.D.A. isimli 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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