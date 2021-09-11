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Gündem Eylem hazırlığındaydılar! Avaşin'e operasyon
Gündem

Eylem hazırlığındaydılar! Avaşin'e operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 16:43:00 -
Eylem hazırlığındaydılar! Avaşin'e operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu."

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