0553 313 94 23

Eylem hazırlığındaki teröristler enselendi

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları öğrenilen 9 kişi enselendi.

14 Ağustos 2018 Salı 10:58
Eylem hazırlığındaki teröristler enselendi

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK üyesi 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ilçeler ve Menemen ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın ilk saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve molotofkokteylli saldırı ile sokak eylemleri gerçekleştirme arayışında oldukları tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, hakkında toplama kararı bulunan yayın ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:58
  1. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. pkk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esenler kurban satış yeri 2018
    1. Esenler kurban satış yeri 2018
    2. İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco..
    3. 'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa..
    4. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    5. Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!
    6. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın..
    7. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
    8. Bakan Soylu yurt içindeki terörist..
    9. İPhone satışı yasaklanıyor mu?
    10. Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde..
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı yakalandı!
    13. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize..
    14. İstanbul Adalar kurban satış ve kesim..
    15. MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı..
    16. Gazi maaşlarını devlete hibe ettiler
    17. Büyükçekmece kurban satış yeri 2018
    18. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    19. Avcılar 2018 kurban kesim yeri Avcılar..
    20. Van’da terör operasyonu: 15 kişi..
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018