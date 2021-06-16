EXPO 2023 Kahramanmaraş bir doğa şöleni olacak

Merkezde ve kırsalda herkesin erişebileceği şekilde spor, sanat, sosyal, eğitim ve kültür alanlarında verdiği hizmet ile örnek bir belediye olmayı başarmış durumda Onikişubat Belediyesi. Aynı zamanda down sendromlular ve engelli bireyler için iki ayrı merkezi de ilçesine kazandırarak her kesimden bireye hizmet ulaştırabilmiş.

EĞİTİM ÖNEMLİ

“Bizim için eğitim, her türlü projenin önündeydi ve bu alanda da birçok yatırım yaparak ilçemize kazandırdık” diyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şunları kaydetti: “Yurtlarıyla birlikte 6 okulu yaparak Milli Eğitim Müdürlüğü’müze devrettik. Merkezde ve kırsalda toplamda 72 adet Bilgi ve Kültür Evini çok amaçlı salonlar ile hizmete sunduk. İlçemizde bulunan tüm 1. sınıf öğrencilerine “Kitaplar Devletten, Okul Çantası ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi’nden” projesi kapsamında 70 bin okul çantası, kırtasiye seti, beslenme çantası ve su matarası hediye ettik.

ÖĞRENCİLERE YARDIM

‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’ projesiyle ilköğretim 2. sınıftan lise son sınıfa kadar il genelinde tüm öğrencilerimize 5’li setler halinde 282 bin kitap dağıtımı yaptık. 300 bin öğrencinin sınava girdiği yarışmamızla 2.5 milyon okuma oranına ulaşıldı. Sosyal etkinlik merkezlerimizde dar gelirli ailelerin çocukları için açtığımız ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında gençlerimizin üniversite kazanmalarına yardımcı olduk.”

PROJELER ÜRETİYOR

Mahçiçek, yarının gençlerinin bayrağı devralacakları bilinciyle yatırımlar yaptıklarını, çevreye zarar vermeden doğa dostu projeler ürettiklerini, yenilebilir enerjiye önem verdiklerini belirtti. Mahçiçek’in ilçeye ve şehre kazandırdığı birbirinden özel projelerle, EXPO 2023’le Kahramanmaraş bölgesinde model olan modern bir kent haline gelecek. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “2014 yılında kurulmuş bir belediye olsak da birçok alanda yeniliklere imza attık ve yatırımlarımızla büyük mesafeler kat ettik. Nüfusumuz, yerleşimimiz ve eğitim düzeyimizle şehrin en güzide ilçesiyiz. İlçemize en iyi ve en güzel hizmeti getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi ve şu ifadelere yer verdi.

HAYALDİ, GERÇEK OLDU

“Kahramanmaraş’ın değerlerini, güzelliklerini ve kültürünü dünya bilsin, tanısın istiyorduk. Bunun için neler yapabilirizi çok araştırdık ve 2018 yılında İtalya’da düzenlenen oylamaya katılarak EXPO 2023’ü şehrimizde yapmaya hak kazandık. 60 ülkenin oylarıyla belirlenen EXPO ev sahipliğimiz, katılımcı hiçbir ülkenin karşı oyu olmaksızın kabul edildi. Bir hayalimiz vardı gerçek oldu. Tabi bu müracaatımız öncesinde çok fazla araştırmamız ve hazırlıklarımız oldu. EXPO; kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında düzenlenen bir olimpiyattır. Yenilikçi paylaşımları, ilerlemeyi teşvik ederek iş birliğini desteklemeyi ve halkın eğitim seviyesini artırmayı amaçlayan uluslararası bir etkinliktir. Günümüzde EXPO, FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları’ndan sonra dünyada hem ekonomik hem kültürel etki oluşturan üçüncü en büyük organizasyondur. 150 yıldan fazla süregelen EXPO’lar yetki sahibi kişileri, uzmanları, sivil toplum kuruluşlarını, politikacıları kapsayan geniş bir kitlenin beraberce çalışmasına olanak veren ve 6 ay süren bir etkinliktir. Tanıtım, turizm ve reklam değeri olarak sağladığı imkânlar dışında EXPO 2023’ün en büyük artısı, oluşturduğumuz bu yeni yaşam alanı ile senenin 365 günü devam edecek programlar, etkinlikler ve faaliyetlerle bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak olmasıdır.”

2 MİLYON ZİYARETÇİ GELECEK

Ana Teması ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ olarak belirlenen EXPO 2023 Onikişubat/ Kahramanmaraş, ülkeleri, toplulukları, halkları ve kültürleri bir araya getirecek. En az 2 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin Kahramanmaraş’a geleceği öngörülen dev proje, 747 bin metrakere alanda inşa edilen Rekreasyon Alan’da gerçekleşecek.

Halk teveccüh gösterdi

Başkan Mahçiçek, Onikişubat TV ve sosyal medya hesaplarından yapılan oylama için şunları kaydetti: “Bildiğiniz üzere Kahramanmaraş eşsiz doğasıyla birçok endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan bir kent. ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın sembol çiçeğini de bize ait olan bu endemik türler arasından siz değerli vatandaşlarımız ve gençlerimizin katkılarıyla belirlemek istedik. Bu türler arasında; geçmişten bugüne Topkapı Sarayı’nın bahçesini süsleyen Maraş Sümbül’ü, çiçekler arasında en özel yere sahip güllerin, en nadidesi Maraş Gül’ü, efsanelere konu olmuş hüznün sembolü Ters Lale, benim de yemekten keyif aldığım Maraş’ın en önemli simgesi dondurmanın ana maddesi Salep Orkidesi, Afşin’e büyük katma değer sağlayacak lavanta yetiştiriciliğine destek olmak adına Lavanta mı diye sormuştuk ve oylamaya sunmuştuk. Her kesimden vatandaşımız teveccüh göstererek anketimize katıldı. 4 endemik tür ve bir aromatik bitki lavantadan oluşan 5 çeşit sembol çiçek anket oylamamız 1 Haziran’da sona erdi. Vatandaşlarımızın oylarıyla belirlenen sembol çiçeğimiz Maraş Sümbülü oldu. Artık Maraş Sümbülü bizim logomuz olacak ve hafızalarda kalacak bir yer edinecek. Rekreasyon alanımızda oluşturacağımız özel sembol çiçeğimizi yetiştireceğimiz bahçelerimiz olacak.”

SAKLI CENNET

Nevşehir/Ürgüp-Göreme’den başlayıp Şanlıurfa Halfeti’ye kadar uzanacak turizm koridoru içerisinde yer alması gereken, doğası ve güzellikleriyle saklı bir cennet olan Kahramanmaraş, EXPO 2023 sayesinde hak ettiği değere kavuşacak. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bakış açısıyla zenginleşerek turizm projelerine yenilerinin eklenmesine de imkân tanıyacak. EXPO 2023’te 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği, çocuk tiyatroları, interaktif eğitimler, çocuklar için doğa temelli eğitim, sokak eğlenceleri ve geleneksel çocuk oyunları, ülke ve şehirlerin düzenleyeceği milli gün etkinlikleri, kültürel programlar, sanat sergileri, konserler, dans gösterileri, fuarlar, ticari faaliyetler, iş heyeti ziyaretleri ve ticari görüşmeler, ulusal ve uluslararası sempozyumlar, ülke, il ve ilçeler arası yarışmalar gibi etkinlikler olacak. Bu etkinlikler ile Kahramanmaraş, ülkesinde ve bölgesinde merkezi bir konum görevi görecek. Turizmin canlanması ile dünya basınının gözü Kahramanmaraş’a çevrilecek. Bu uluslararası organizasyona dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan insanlar, şehrin tanıtımına katkı sunarak Kahramanmaraş’ın dünya kentleri arasına girmesini mümkün kılacak.

DEV ORGANİZASYON

Tayland, Çin, Hollanda, Güney Kore, Almanya, Katar, Avustralya, Polonya, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede düzenlenen bu dev organizasyonlar, Türkiye’de 2016 yılında sadece Antalya’da gerçekleştirilmişti. Antalya’nın ardından Kahramanmaraş da Türkiye’nin en büyük 2. organizasyonuna ev sahipliği yaparak tarihte yerini alacak.

Etkinliğin alt temaları şöyle: ● Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim, ● Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı, ● Şehir Bahçeciliği ve Yerel Gıda, ● Sadeliğin Hikmeti, ● Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu Yaşam.

Kahramanmaraş KAZANACAK

Başkan Mahçiçek, “EXPO’nun getirileri başka hiçbir şekilde elde edilemeyecek bir reklam ve tanıtım vesilesi olacaktır ülkemiz ve şehrimiz adına” diye konuştu. Etkinliğin Kahramanmaraş’a katkılarını şöyle sıraladı: ● Uluslararası tanıtıma katkı sağlamak ● Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmak ● Şehrimizin kültürünü, gastronomisini coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak ● Ulusal ve uluslararası çevre problemlerini ortaya koymak ve alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek ● Kentsel alanda yeşil yaşam alanları oluşturmak, ● Eko ve yeşil turizmi desteklemek ● Kente yeni alt ve üst yapı kazandırmak ● Kentin sahip olduğu değerleri dünyaya pazarlayarak ekonomik gücünü artırmak ● Tarımsal potansiyeli ve endemik zenginliğimizi dünyaya tanıtmaktır.

EXPO 2023’DE İLKLER YAŞANACAK

Türkiye’nin ilk ve tek 69 bin metrekare² büyüklüğünde turkuvaz rengiyle görsel güzelliğinin yanı sıra su sporlarının yapılabileceği Kristal Lagün’le birlikte, 2 konsept bir arada, yine dünyada ilk ve tek Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi ile ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Rekreasyon Alan içerisinde Kahramanmaraş’ın yöresel el sanatları ve ustaları da Arasta Kültür Merkezi’nde yerini alacak. Ayrıca 284 adet Hobi Evi sayesinde vatandaşlar kendilerine tahsis edilen uygun alanlarda hobilerini gerçekleştirirken, hafta sonlarını verimli geçirme fırsatı bulabilecek. Gençlere hizmet verecek, son teknolojiyle donatılmış nezih ve ferah bir ortamda okuma, araştırma yapılabilecek, ders çalışılabilecek, özel yayınlara yer verilecek Kütüphane’yle şehre ayrı bir değer kazandırılacak. Ayrıca bu alan içerisinde kongre merkezi ve konferans salonu, müze, düğün salonları, nikâh sarayları, bitkisel heykeller, aquaparklar, tenis kortları, fitness kulüpleri, konser salonları, kafe ve restoranları gibi mekânlar bulunacak. Bununla beraber fuar alanında 50’den fazla ülke bahçesi, 60 metre yüksekliğinde EXPO kulesi, bitkisel heykeller, Türkiye ili ve ilçeleri bahçesi, kamu kurum ve kuruluş bahçeleri, üniversite bahçeleri, firma bahçeleri ve sergi alanları yer alacak.