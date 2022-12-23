Evsiz Almanlara Türk yemekleri! Seferber oldular

Almanya’da yardım gönüllüsü Türkler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ülkede, sokakta yaşayanları soğuktan korumak için âdeta seferber oldu. Kendi imkânlarıyla oluşturdukları organizasyonlarla evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek, içecek ve kıyafet yardımında bulunan gönüllüler, özel oluşturdukları otobüslerle evsizlerin ısınmalarını sağlayıp soğuktan ölümleri azaltmayı amaçlıyor.

Asıl mesleği hemşirelik olan ve 2019’dan beri faal Merhaba & Mahlzeit Yardım Derneğinin kurucularından Canan Nurna, ülkede geçen yıl soğuklar sebebiyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin bu yıl tekrarlanmaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Almanya’da hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altına düştüğünü ve sokaklarda yaşayan çok sayıda kişi olduğunu belirten Nurna “Biz haftada iki kez bol vitaminli ve mineralli yemekler yapıp dağıtıyoruz. Sokaktakiler üşümesinler diye çay, kahve ikram ediyoruz. Bunu Köln’de sürekli yapıyoruz ayrıca Berlin’de, Münster’de yapıyoruz. İsveç’te yaptık, Frankfurt’ta yaptık, önümüzdeki hafta Bonn’da yapacağız” dedi.

Beş yıldır sokakta kalan Dirk Wernzig “Türkler çay, kahve ikram etti. Yemekler harika ve lezzetli, bol bol da ikram ediyorlar” dedi.