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Dünya Evrendeki en büyük atom bulutu keşfedildi
Dünya

Evrendeki en büyük atom bulutu keşfedildi

Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), Samanyolu galaksimizden 20 kat daha büyük olan evrendeki en büyük atom bulutunu keşfetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 16:34:00 -
Evrendeki en büyük atom bulutu keşfedildi

Yeni Akit  Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre keşif, Çinli bilim insanları tarafından yönetilen uluslararası bir ekip tarafından dün uluslararası Nature dergisinde yayınlandı.

Dünyanın en büyük tek çanaklı teleskobundan yararlanan bilim insanları Stephan’ın Beşlisi olarak bilinen bir grup galaksiyi gözlemledi. Keşif sonucu Stephan'ın Beşlisi’nin merkezinden nispeten uzak bir yerde devasa, düşük yoğunluklu gaz halindeki bir yapının var olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 2 milyon ışık yılı genişliğindeki atom bulutu, hidrojen atomlarından oluşuyor. 1 ışık yılı yaklaşık 9 trilyon 460 milyar kilometreye denk geliyor.

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