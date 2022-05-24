Evren Eren Elmalı hangi takıma transfer olacak, Trabzonspor mu Fenerbahçe mi? Evren Eren Elmalı Kimdir?

Evren Eren Elmalı hangi takıma transfer olacak? Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği sol bek oyuncusu Eren Elmalı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonsporlu yöneticiler, şampiyonluk kutlamalarının ardından Kasımpaşa'yı ziyaret etti ve Eren Elmalı için transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Eren Elmalı transferi için Kasımpaşa ile görüşme gerçekleştirmişti. Eren Elmalı'nın menajerliğini yapan Erkut Söğüt aynı zamanda Mesut Özil'in de menajerliğini yaptığı için Fenerbahçe bu transferde bir adım önde bulunuyor.

Evren Eren Elmalı Kimdir?

Kasımpaşa takımında Defans mevkinde forma giyen Evren Eren Elmalı, 07 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve kilo olan Evren Eren Elmalı, Sol ayağını kullanmaktadır. Eren Elmalı bu sezon Kasımpaşa'da 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.