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Yerel Evlilik yıldönümünü kutlayan çiftin araçları uçurumdan yuvarlandı
Yerel

Evlilik yıldönümünü kutlayan çiftin araçları uçurumdan yuvarlandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde, evlilik yıldönümlerini vadi kenarında kutlayan çiftin bozulduğu için itekledikleri otomobil uçurumdan yuvarlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:04:00 -
Evlilik yıldönümünü kutlayan çiftin araçları uçurumdan yuvarlandı

İddiaya göre, sürücü M.Ş. ile eşi A.Ş. evlilik yıldönümlerini kutlamak için Derevenk Vadisi’ne gitti. Otomobili yol kenarına park eden çift, bir süre kayalıklardan vadi yatağını izledi. Daha sonra araçlarına binen çift, çalışmayan otomobili itekleyerek çalıştırmak istedi. Uçuruma doğru ilerleyen otomobilin direksiyonuna geçerek durdurmaya çalışan M.Ş’nin çabası sonuç vermedi. M.Ş’nin son anda indiği araç, uçuruma yuvarlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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