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Ekonomi Evlilik nedeniyle işten çıkan kadın işçi tazminata hak kazanır mı?
Ekonomi

Evlilik nedeniyle işten çıkan kadın işçi tazminata hak kazanır mı?

Merak edilen evlilik nedeniyle işten çıkan kadın işçi tazminata hak kazanır mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:08:00 -
Evlilik nedeniyle işten çıkan kadın işçi tazminata hak kazanır mı?

Soru: Ben 7 yıldır bir şirkette işçi olarak çalışıyorum. İki ay önce evlendim. İşten kendim ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim? Ayşegül Z.

Cevap: İşyerinde çalışan kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmelerini evlilik nedeniyle sonlandırırsa yani evlenmelerini gerekçe gösterip istifa ederse kıdem tazminatı alma hakları oluşur. Bu şekilde kıdem tazminatı alabilmek için işyerindeki çalışma süresinin en az bir yıl olması, işten ayrılmanın da evlilikten itibaren bir yıl içinde gerçekleşmiş olması gerekiyor.

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