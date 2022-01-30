  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Evlilik hazırlığı yaparken feci olay: Dördüncü kattan düştü!
Yerel

Evlilik hazırlığı yaparken feci olay: Dördüncü kattan düştü!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonunu tadilat ederken dengesini kaybederek dördüncü kattan düşen Hasan Yıldırım hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:27:00 -
Evlilik hazırlığı yaparken feci olay: Dördüncü kattan düştü!

Alınan bilgiye göre, nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım (30), Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş 1 Apartmanı dördüncü katında dairesinin balkonunda tadilat gerçekleştiriyordu. Evlenmeden önce evini yenilediği öğrenilen Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dairede ve gencin düştüğü alanda savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yıldırım’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay