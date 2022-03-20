Evliliğine karşı koyan babasını öldürdü, yalanı kan dondurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 21 yaşındaki şahıs, evlenmesine karşı çıkan babasıyla tartışması sonucu, av tüfeğiyle ateş açtı. Hayatını kaybeden babası hakkında intihar ettiğini söyleyen zanlı, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

Osmangazi'de kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten Emirhan Şirinel (21) ve karşı babası Erkan Şirinel tartıştı (45).

Kavgaya dönüşen olayda Emirhan, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığılırken, Emirhan da polisi arayarak, babasının intihar ettiğini öne sürdü.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emirhan ile annesi Erkan Şirinel ise ifadeleri için emniyete götürüldü.Sorguya alınan Emirhan Şirinel, olay sırasında evde olmadığını, annesinin araması ile geldiğini ve babasını kanlar içinde bulduğunu söyledi.

Anne yalan ifade verdi

Pınar Şirinel (43) de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyarak, oturma odasına gittiğini ve kocasının intihar ettiğini gördüğünü öne sürdü. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı.

Çapraz sorguda gerçek ortaya çıktı

Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Emirhan Şirinel, babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını, bu nedenle av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emirhan Şirinel, çıkarıldığı hakimlikçe 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, annesi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.