Evliler bekarlara göre daha uzun yaşıyor! İşte sebebi...

Araştırmacılar, 15 yıl boyunca 50’li yaşlarındaki yarım milyon Asyalının tıbbi kayıtlarına baktı.

Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda evlilerin, bekarlara kıyasla tüm nedenlerden ölüm riskinin yüzde 15, kazalar, yaralanmalar ve kalp hastalığından ölme riskinin ise yüzde 20 daha düşük olduğu bulundu.

Özellikle evli erkeklerde ölüm oranlarında daha fazla düşüş gözlemlendi. Bunun ardında yatan sebebin evli erkeklerin risk alma ve kaza yapma olasılıklarının bekarlara kıyasla daha düşük olması olduğu düşünülüyor.

Araştırmaya göre evlilerdeki erken ölüm riskinin, bekarlara göre yüzde 15 ila 20 oranlarında daha az olmasının sebebi, evliliğin ‘koruyucu etkisi’ olması, yani çiftlerin birbirini tıbbi yardım almaya ve tedaviye teşvik etmesi.