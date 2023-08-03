Evli kadına mesaj atan dolmuşçuyu o öldürmüş! Eşime mesaj attığını görünce beynimden vurulmuşa döndüm

Adana'da, dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan 8 Mayıs'ta içinde yolcu bulunmayan minibüsüyle sokaktan çıkmak isterken, silahlı saldırıya uğradı. Kaçhan, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan da kaçtı. Olaydan yaklaşık 1.5 ay önce evlenen Kaçhan, toprağa verilirken, polis de katil zanlısının peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alırken, Kaçhan'ın da en son görüştüğü kişileri ve cep telefonunu incelemeye alındı.

SAÇINI KESİP BIYIK BIRAKTI

Saldırganın 11 ayrı sabıkası bulunan Emre Bülent Ağdaş (29) olduğu tespit edildi. Polis, saldırganı her yerde ararken, Ağdaş da tanınmamak için saçını kesip bıyık bıraktı. Ağdaş, 3 ay saklandığı evde yakalandı. Sorgusunda, "Mehmet'in eşime mesaj attığını görünce beynimden vuruldum. Eşimin telefonundan ona mesaj atıp, olay yerine çağırdım. Tartışmanın ardından, kaçmaya çalışırken vurdum" itirafında bulunan Ağdaş, tutuklandı.