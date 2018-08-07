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Evlerinde uyuşturucu yakalanan karı koca tutuklandı!

Van'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, bir ev ve bahçesinde bulunan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 329 gram afyon sakızı, 681 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan tencere ve hassas terazi ile 6 bin 500 lira, bin dolar ve 50 avro bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 14:05
Evlerinde uyuşturucu yakalanan karı koca tutuklandı!

Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen karı koca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi Hicret Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi. 

Ev ve bahçesinde bulunan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 329 gram afyon sakızı, 681 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan tencere ve hassas terazi ile 6 bin 500 lira, bin dolar ve 50 avro bulundu. Ev sahibi Sabri B. ile karısı Saniye B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından tutuklandı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:05
  1. Van
  2. karı koca uyuşturucu ticareti

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