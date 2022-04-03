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Dini Bilgiler Evlenmek için gram altınım var zekat verecek miyim?
Dini Bilgiler

Evlenmek için gram altınım var zekat verecek miyim?

Evlenmek için para ya da altın biriktirenlerin pek çoğu ramazan ayıyla birlikte kendilerine zekatın düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Peki, düğün için para biriktiren zekat ödemeli mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-03 16:02:00 -
Evlenmek için gram altınım var zekat verecek miyim?

Ramazan ayıyla birlikte zekat konusu da araştırılmaya başlandı. Peki, düğün yapmak için gram altın biriktiren kişiye zekat düşüyor mu?

Evlenmek için gram altınım var zekat verecek miyim?

Evlenmek, düğün yapmak için para biriktirenler zekat vermeleri gerekip gerekmediğini araştırıyor. Peki, para biriktiren kişinin zekat vermesi gerekir mi?

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Din büyükleri biriktirilen paranın, altının nisaba ulaşmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekatının verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: Sadaka vermekle mal eksilmez.

Altınım var ev alacağım zekat düşer mi?
Altınım var ev alacağım zekat düşer mi?

Dini Bilgiler

Altınım var ev alacağım zekat düşer mi?

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