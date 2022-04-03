Ramazan ayıyla birlikte zekat konusu da araştırılmaya başlandı. Peki, düğün yapmak için gram altın biriktiren kişiye zekat düşüyor mu?

Evlenmek için gram altınım var zekat verecek miyim?

Evlenmek, düğün yapmak için para biriktirenler zekat vermeleri gerekip gerekmediğini araştırıyor. Peki, para biriktiren kişinin zekat vermesi gerekir mi?

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Din büyükleri biriktirilen paranın, altının nisaba ulaşmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekatının verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: Sadaka vermekle mal eksilmez.