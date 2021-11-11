Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Bu ödenek en son alınan aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor.



Yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor. Evlilik ikramiyesi evlenen binlerce gencin giderini karşılamaya yardımcı oluyor. Bu ikramiyeden yararlanmak için yaş sınırı yok. Bağ-Kur'dan aylık alanlar da yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler yararlanamıyor, ikinci evlilikte de evlenme ikramiyesi ödenmiyor.

Boşanma halinde anne, babadan yeniden aylık bağlanabilmesi için de iki yılın geçmesi gerekiyor. İki kız kardeşten biri evlendiğinde öbürünün ölüm aylığı artıyor. Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da bu ödenekten yararlanamıyor. İkramiye alabilmek için yazılı dilekçeyle SGK'ya başvurulması zorunluluğu var. Evlenme tarihi kütüğe işlenmediyse dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekiyor.

Devlet destekli olarak evlenecek çiftler için de 24 maaşlık bir tutardan oluşan çeyiz yardımı da yapılan desteklerden bir tanesidir. Çeyiz yardımından yararlanacak kişiler, babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde de verilecek bu yardımdan yararlanabilmektedirler.Çeyiz yardımı alacak olanlar için bu yardımın miktarı yetim kızın aldığı maaş miktarına göre belirlenmektedir. Bu yardımdan yararlanabilmek için, başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunmaktadır.

SGK'dan dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus aylıkların 12 ya da 24 katı ikramiye ödeniyor.

Anne, babası vefat eden ve yetim aylığı alan kadınlar yararlanıyor. Aynı durumdaki erkeklerin ikramiye hakkı bulunmuyor. İkramiye bir defaya mahsus olarak tanımlanıyor.

Çalışan kadınların evlilik ikramiyesi hakkı da bulunmuyor. Başvuru bulunulan yerdeki SGK müdürlüklerine yapılıyor.

İkramiye alabilmek için ilk evliliğin yapılıyor olması gerekiyor. İkinci defa evlenen, eski eşle nikâh tazeleyen bu imkândan yararlanamıyor.



Evliliğin ilk beş yılı içinde başvuru gerekiyor. Bu sürenin sonunda başvuruda bulunulması durumunda zamanaşımı nedeniyle ikramiye almak mümkün olmaz.