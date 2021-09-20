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Gündem Evlatlarını yaz kış demeden beklemeyi sürdürüyorlar! Direnişçi anneler: Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz
Gündem

Evlatlarını yaz kış demeden beklemeyi sürdürüyorlar! Direnişçi anneler: Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 750’inci gününde de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 22:53:00 - 2021-09-20 22:56:19

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 749'uncu gününe girdi.


Oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz için 2 yıldır nöbete devam ettiğini belirterek, “Ne hastalık, yağmur, çamur, kar dedik burada oturuyoruz. Çocuklarımız gelmeden bu eylemi bırakmayacağız. Ben oğlumu istiyorum, gelmeden de buradan gitmem. Aziz oğlum neredeysen dön gel evine. Gelip güvenlik güçlerine teslim ol, seni çok özledik orası senin yerin değil” dedi.

 

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