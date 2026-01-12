Evlatları için işlerini bıraktılar! Diyabetli çocuklar için emsal olacak adım!

Mimar Süeda ve inşaat mühendisi Mehmet Faruk Çubuktar çifti, ilk çocukları Sarp’ı, ağız kuruluğu ve sık idrara çıkma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorların yaptığı testlerde Sarp’a Tip-1 diyabet tanısı konuldu ve 2 hafta hastanede yatış verildi. Hastane çıkışı günlük hayatlarına geri dönen aile çalıştıkları için gün içerisinde Sarp’ın hastalığına uygun koşullarda eğitim veren kreş arayışına girdi. Kentte uygun şartlarda kreş bulamayan çift, kendi işlerini bırakarak kreş açtı.

‘TÜM PERSONEL DİYABET EĞİTİMİ ALDI’

Kreşte hem diyabetli hem de diğer sağlık sorunları olan çocuklara sağlık temelli eğitim verdiklerini belirten Süeda Çubuktar, kurumda çalışan bütün personelin de diyabet eğitimi aldığını belirtti. Yaşadıkları süreci anlatan Çubuktar, ''8 yıldır Gaziantep'te mimarlık yapıyordum. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Bu sebeple çocuğumuza bir kreş ihtiyacı vardı. Bundan bir sene önce çocuğumuz diyabet tanısı aldı. Bu bir sene içerisinde biz çocuğumuzu bırakabileceğimiz bir yer olmadığını fark ettik. Sadece bizim değil diyabetli hiçbir çocuğun rahat rahat gidebileceği bir yer olmadığını fark ettik. Bunun üzerine biraz elimizi taşın altına koymak istedik. Bir kreş açtık. Kreşimizde tüm personelimiz, aşçısından tutun öğretmenine kadar hepsi diyabet eğitimi aldı. Şu anda kurumumuzda hem normal çocuklara hizmet veriyoruz hem de diyabetli çocuklar için özel olarak hazırladığımız menülerden, sağlık temelli sistemden faydalandırarak bir eğitim sunmayı hedefliyoruz. Tabi biz bu programı yaparken gerek çocuk doktorundan gerek diyetisyenden hepsinden fikir alarak oluşturduk” dedi.

‘HER ÇOCUKTA FARKLI İŞLEYEN BİR SÜREÇ’

Önceliklerinin sağlık olduğunu söyleyen Süeda Çubuktan, “Şimdi çocuğumuzda cihaz takılı. Zaten şu anda tüm çocuklarda sensör takılı. Şeker takibini o şekilde yapıyoruz. Anne baba olarak bile siz 7-24 yanında olsanız dahi bir çocuğun şekerini normal diğer çocuklar gibi sürekli o referans aralığın içerisinde tutmak çok zor. Kaldı ki bunu ben bir yere güvenip bıraktığımda bu artık imkansıza kalıyor. Çünkü her çocukta farklı işleyen bir süreç var. Sürekli takip var. Bu hastalıkta asla bir rehavete yer yok” diye konuştu.