Evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Hakkari ve Tunceli’den gelen iki aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 423. gününde. Tunceli’den kızı Sinem için oturma eylemine katılan anne Hediye Ekinci, üniversite öğrencisi kızının 10 yıl önce 20 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, “Yeter, kaç yıldır ne çekiyorum. Kızım gelsin bağrıma basayım” dedi. Yüksekova ilçesinden kardeşi Ferdi için oturma eylemine katılan ağabey Uğur Fidan da kardeşinin 10 yıl önce 13 yaşında iken çobanlık yaparken teröristlerce kaçırıldığını ifade ederek, “Annem onun özlemiyle yanıp tutuşuyor” dedi.