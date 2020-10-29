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Gündem Evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Gündem

Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Hakkari ve Tunceli’den gelen iki aile daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:02:00 -
Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 423. gününde. Tunceli’den kızı Sinem için oturma eylemine katılan anne Hediye Ekinci, üniversite öğrencisi kızının 10 yıl önce 20 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, “Yeter, kaç yıldır ne çekiyorum. Kızım gelsin bağrıma basayım” dedi. Yüksekova ilçesinden kardeşi Ferdi için oturma eylemine katılan ağabey Uğur Fidan da kardeşinin 10 yıl önce 13 yaşında iken çobanlık yaparken teröristlerce kaçırıldığını ifade ederek, “Annem onun özlemiyle yanıp tutuşuyor” dedi.

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