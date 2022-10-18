  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Evlat nöbetinde hüzün ve umut
Gündem

Evlat nöbetinde hüzün ve umut

Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetinde hüzün ve umut bir arada. Oğlu Erhan’ı PKK’dan kurtarmak için eylem yapan Ekrem Artık’ın, 15 Ekim’de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, nöbet tutan aileleri derinden yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 11:02:00 -
Evlat nöbetinde hüzün ve umut

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Binası önünde PKK ve HDP tarafından dağa kaçırılan evlatlarını geri alabilmek için başlattığı evlat nöbeti 1142’nci gününe girdi. Evladını kurtarmak için Hatay’dan gelen ve geçtiğimiz günlerde vefat eden baba Ekrem Artık’ın ardından çadırda hüzün hâkim olurken umutlu bekleyiş de devam ediyor.

Elbet hesap günü gelecek

Evladının yolunu gözlerken hayatını kaybeden Ekrem Artık’ın kendilerini çok üzdüğünü söyleyen anne Güzide Demir, “Ekrem ağabey, evladına kavuşamadan bu fani dünyadan göçtü. Bu hainler yüzünden bir baba daha evladını bağrına basamadan gitti. Elbet bir gün bunların da sonu gelecek” dedi. Oğlu Osman için nöbet tutan Naciye Sönmez ise, “Biz evlatlarımız için canımızdan vazgeçmişiz. Davamızdan asla geri dönmeyeceğiz. Dağda tek bir çocuk kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Elbet bizi evlatlarımızdan koparan hainler için de hesap günü gelecek” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23