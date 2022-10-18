Evlat nöbetinde hüzün ve umut

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Binası önünde PKK ve HDP tarafından dağa kaçırılan evlatlarını geri alabilmek için başlattığı evlat nöbeti 1142’nci gününe girdi. Evladını kurtarmak için Hatay’dan gelen ve geçtiğimiz günlerde vefat eden baba Ekrem Artık’ın ardından çadırda hüzün hâkim olurken umutlu bekleyiş de devam ediyor.

Elbet hesap günü gelecek

Evladının yolunu gözlerken hayatını kaybeden Ekrem Artık’ın kendilerini çok üzdüğünü söyleyen anne Güzide Demir, “Ekrem ağabey, evladına kavuşamadan bu fani dünyadan göçtü. Bu hainler yüzünden bir baba daha evladını bağrına basamadan gitti. Elbet bir gün bunların da sonu gelecek” dedi. Oğlu Osman için nöbet tutan Naciye Sönmez ise, “Biz evlatlarımız için canımızdan vazgeçmişiz. Davamızdan asla geri dönmeyeceğiz. Dağda tek bir çocuk kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Elbet bizi evlatlarımızdan koparan hainler için de hesap günü gelecek” dedi.