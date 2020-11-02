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Gündem Evlat nöbeti 427. gününde! HDP, PKK’nın başıdır
Gündem

Evlat nöbeti 427. gününde! HDP, PKK’nın başıdır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 427'nci gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:59:00 -
Evlat nöbeti 427. gününde! HDP, PKK’nın başıdır

PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eyleminde katılan anne Songül Altıntaş, "Ne yaptıysak PKK oğlumu bırakmadı. Her yere gittik çare bulamadık. Son olarak buraya geldik. Oğlumu almadan da gitmeyeceğim" dedi.

Bir yolunu bul ve kaç kızım

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katılan Esmer Koç ise şunları söyledi: "Kızımdan bir haber yok. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. Ben de bu anneler gibi eyleme katıldım. Ben de evladımı HDP'den istiyorum. Çünkü HDP, PKK'nın başıdır. HDP'nin izni olmadan bir çocuk dağa gidemez. Onların milisleri çocuklarımızı kandırdı, dağa götürüp PKK'ya teslim etti" dedi. Kızına da seslenen anne Koç, bir yolunu bulup kaçmasını ve askere teslim olmasını istedi.

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