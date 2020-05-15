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Evladı gurbette olan yaşlı kadının tedavisini polis yaptırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:32:41 -
Evladı gurbette olan yaşlı kadının tedavisini polis yaptırdı

İSTANBUL (AA) - İzmir'de yaşayan bir kişinin seyahat kısıtlaması nedeniyle yanına gidemediği İstanbul'daki yaşlı annesi için istediği tedavi yardımını polis ekipleri yerine getirdi.

İzmir'de yaşayan Bülent Akköy, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, seyahat kısıtlaması nedeniyle İstanbul'a gidemediğini, 74 yaşındaki annesinde şeker, kalp ve tansiyon hastalıkları bulunduğunu, son olarak tırnak batması nedeniyle sıkıntı yaşadığını bunun kronik rahatsızlıkları açısından risk oluşturduğunu anlattı. Akköy, paylaşımında annesinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

Akköy'ün paylaşımını görerek harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 74 yaşındaki Sevinç Türkel'i evinden alarak yaşlı bakım merkezine götürdü.

Burada gerekli tedavisi ve kontrolleri yapılan Türkel, daha sonra evine bırakıldı.

Yaşlı kadın, yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

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