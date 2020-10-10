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Aktüel Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aktüel

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-10 00:31:15 -
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İbrahim Uygur (57), eşini iş yerinden aldıktan sonra aracıyla Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'taki evinin önüne geldi.

Uygur, araçtan indiği sırada motosikletli şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan Uygur, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uygur'un eşinin ise saldırının ardından sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Polis olaydan sonra kaçan motosikletli şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silah sesini duyarak olay yerine geldiğini ve Uygur'la aynı sokakta oturduğunu belirten Yasin Şafoğlu, "Balkon kapısı açıktı. Üç el silah sesi duydum. Yaklaşık 10 saniye sonra, bir kadın feryadı duydum. Duyar duymaz çıktım geldim. Baktım bir kişi yerde yatıyordu, nefes almakta zorlanıyordu." diye konuştu.

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