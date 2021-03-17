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Gündem Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Gündem

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da Fadıl Gündüz (48), evinin önünde silahlı bir saldırgan tarafından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 05:44:00 -
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl Gündüz, evinin önünde bulunduğu sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradığı.

Tüfekten çıkan saçmaların karnına ve bacağına isabet ettiği Gündüz, yere yığılırken, şüpheli ise gecenin karanlığından faydalanıp, olay yerinden kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gündüz, hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

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