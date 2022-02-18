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Yerel Evinin önünde başından vurulan genç hayatını kaybetti
Yerel

Evinin önünde başından vurulan genç hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir genç, evinin önünde tartıştığı bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 10:55:00 -
Evinin önünde başından vurulan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi, Özmen Sokak'ta meydana gelen olayda, Yılmaz Kırmızıoğlu (25) sabah 07.30 civarında evinden çıkıp sokağa inip motosikletli bir kişiyle konuşmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma sırasında motosikletli şahıs silahla Kırmızıoğlu'nun başına bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İlk müdahalesi Ceyhan Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edilen genç hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından, katili belirlemek için etrafta bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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