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Yerel Evinin önünde ateş yaktı, ekipler alarma geçti
Yerel

Evinin önünde ateş yaktı, ekipler alarma geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-11 10:06:00 -
Evinin önünde ateş yaktı, ekipler alarma geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine giden ekipler bir kişinin evinin önünde ateş yakması sonucu olayın meydana geldiğini görünce olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Çevreden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangın ihbarı ile ekiplere haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Olayın yangın olmadığı bir kişinin evinin önünde kurumuş otları yakarak imha etmeye çalıştığı tespit edildi. Ekipler söz konusu kişiyi uyararak olay yerinden ayrıldı. Yanan ateş de söndürüldü. Ekipler olayın ardından bölgeden ayrıldı.

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