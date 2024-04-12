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Yerel Evinin bahçesinde köpek bakan vatandaşa 1 milyon 731 bin lira ceza kesildi
Yerel

Evinin bahçesinde köpek bakan vatandaşa 1 milyon 731 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2024-04-12 15:13:00 -
Evinin bahçesinde köpek bakan vatandaşa 1 milyon 731 bin lira ceza kesildi

Ankara'da evinin bahçesinde 180 köpeğe bakan Gökçen Yıldız'a, 'köpeklerin toplu şekilde havlayarak rahatsızlık verdiği' gerekçesiyle 1 milyon 731 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Ankara'da yaşayan Gökçen Yıldız, evinin bahçesinde bakımını üstlendiği 180 köpekle ilgileniyor. Ancak yakın komşularının, köpeklerin toplu şekilde havlaması nedeniyle rahatsız olduğunu iddia etmesi sonucunda Yıldız'a yüksek miktarda bir idari para cezası kesildi.

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