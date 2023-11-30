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Yaşam Evine giren hırsıza böyle seslendi!
Yaşam

Evine giren hırsıza böyle seslendi!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 11:02:00 -

Amasya'da bir bağ evine giren hırsız giysi ve yiyecek çaldı. Ev sahibinin sözleri ise şaşırttı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde bağ evine giren hırsıza seslenen adam, “Benden anahtar istese verirdim, mağdursa yardımcı da olurdum” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçesi Faravga mevkiinde çiftçi Mehmet Tütüncü'ne (60) ait bağ evine giren hırsız, evden eşofman ve mont çalarak, dolaptaki sucuğu da yedi. Aynı bölgede son bir haftada iki bağ evinde daha hırsızlık olayı yaşandı. Bir evden geç saatlerde dizüstü bilgisayar, elektronik cihazlar ile yaklaşık 4 bin lira çalındı. Taşova polisinin vatandaşların başvurusu üzerine çalışma başlattığı öğrenildi.

Yaz aylarında kullandıkları bağ evinden giysi ve yiyecek çalındığını belirten çiftçi Mehmet Tütüncü, “Camdan girmiş. Kim olduğunu bilmiyorum. Gardırobu karıştırmış. Ziynet eşyası ve para gibi şeyler aramış. Eşofman ve mont almış, dolaptaki sucuğu yemiş. Benden anahtar istese verirdim. Mağdursa yardımcı da olurdum” diye konuştu.

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