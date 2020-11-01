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Gündem Evine giremeyenler için barınma alanları
Gündem

Evine giremeyenler için barınma alanları

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de deprem nedeniyle evlerinde kalamayanların konaklayabilecekleri tesisleri duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:41:00 -
Evine giremeyenler için barınma alanları

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Ege Üniversitesi Kampüsü’nde iki çadır kent kurulacağını belirten Vali Köşger’in paylaştığı listedeki spor tesisleri ve yurtlar şöyle: “Bornova Jimnastik Salonu, Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu, Buca Spor Salonu, Karşıyaka Kapalı Tenis Kortları, Buca Yasin Börü Gençlik Merkezi, Yörük Ali Efe Yurdu, Bornova Erkek Yurdu, Gazi Umur Bey Yurdu, Ensar Vakfı Karabağlar Kız Öğrenci Yurdu, Ensar Vakfı Mehmet Eker Öğrenci Yurdu, TÜGVA Çamdibi Yurdu, TÜGVA Evka-3 Yurdu, TÜGVA Mevlana Yurdu, Mevlana Hasan Tahsin Yurdu.” Köşger, İzmirlilerin konuk edileceği 14 otelin de ismini paylaştı.

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