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Yerel Evinde ölü bulunan kadını oğlu öldürmüş!
Yerel

Evinde ölü bulunan kadını oğlu öldürmüş!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 16:32:00 -
Evinde ölü bulunan kadını oğlu öldürmüş!

Denizli'de 3 ay önce evinde ölü bulunan 89 yaşındaki Emine Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Durmuş cinayetten sonra annesi ile olan bir fotoğrafını “Canım annem, mekanın cennet olsun. Hakkım sana helaldir” notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Denizli'de 3 ay önce evinde ölü bulunan 89 yaşındaki Emine Durmuş'un oğlu Cihan Durmuş tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Durmuş cinayetten sonra annesi ile olan bir fotoğrafını “Canım annem, mekanın cennet olsun. Hakkım sana helaldir” notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesinde 13 Nisan günü Emine Durmuş (89), evinde ölü bulundu. Durmuş'un şüpheli olduğu değerlendirilen ölümünün ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi yaşlı kadının ölümünü 3 ay boyunca titizlikle araştırdı. Yaşlı kadının cinayetinde şüpheli görülen ve takibe alınan oğlu Cihan Durmuş'un (30), her gün annesinin mezarına gitmesi de JASAT timlerinin dikkatini çekti. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Cihan Durmuş, annesinin ölümünden 3 ay sonra JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla cinayet şüphelisi olarak bir hazır yemek işletmesinde gözaltına alındı. Cihan Durmuş'un kız arkadaşı Fatma A. da (37) şüpheli olarak jandarma ekiplerince yakalandı.

ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ GÜN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye binasına götürüldükleri sırada cinayet zanlısı Cihan Durmuş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Biri şunu sustursun” dedi. Çıkarıldıkları mahkemece Cihan Durmuş'un tutuklu yargılanmasına karar verilirken, Fatma A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Durmuş'un sosyal medya hesabı üzerinden annesinin vefat ettiği gün yayımladığı gönderi de dikkat çekti. İlk olarak “Canım annem babama kavuştu. Hakkın rahmetine ulaştı. Mekanın cennet olsun canım anam” paylaşımı yapan Cihan Durmuş, daha sonra annesi ile olan bir fotoğrafını daha “Canım annem, mekanın cennet olsun. Hakkım sana helaldir” notuyla paylaşması dikkat çekti.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan, Cihan Durmuş'un kasten yaralamadan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 3, hakaretten 1, müessir fiilden 1 ve basit tehdit suçundan 1 olmak üzere 8 suç kaydı olduğu, Fatma A.'nın ise kadına karşı basit yaralamadan 1, hakaretten 2 ve basit tehdit suçundan 1 olmak üzere toplam 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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