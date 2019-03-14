Evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı!
İstanbul'un Silivri İlçesinde, düştüğü için kapısını açamadığı evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.14 Mart 2019 Perşembe 14:37
Alınan bilgiye göre, Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hacı Pervane Caddesinde evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hanife K, evinde dengesini kaybederek yere düştü.
Yaşlı kadının bağırma seslerini duyan komşuları durumu; sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven kullanarak pencereden girdikleri evdeki yaşlı kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hanife K, Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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