Evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı! İstanbul'un Silivri İlçesinde, düştüğü için kapısını açamadığı evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hacı Pervane Caddesinde evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hanife K, evinde dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı kadının bağırma seslerini duyan komşuları durumu; sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven kullanarak pencereden girdikleri evdeki yaşlı kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hanife K, Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.