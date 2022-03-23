Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te üç arkadaşı ile evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan şahıslardan 2'si gözaltına alınırken, kaçan bir şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan bir evde gece geç saatlerde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde üç arkadaşı ile evde olan 31 yaşındaki Rıdvan B., bilinmeyen bir nedenle arkadaşlarından birinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası şahsın evde bulunan arkadaşları kaçarken, bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Rıdvan B. için sağlık ekiplerine bilgi verildi.