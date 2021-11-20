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Yaşam Evinde 3 aslan besleyen adam: Kedi gibiler
Yaşam

Evinde 3 aslan besleyen adam: Kedi gibiler

Irak'ın Duhok kentinde bir kişi, evinin bahçesinde üç aslan besliyor. Kedi gibi uysal olan aslanları her gün onlarca kişi ziyaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:50:00 -
Evinde 3 aslan besleyen adam: Kedi gibiler

Irak'ta bir kişi, evinin bahçesinde üç aslan besliyor. 2 ve 3 yaşlarındaki aslanlar evcil hayvan gibi evde yaşıyorlar.

Oyun da oynayan aslanlar, kendilerini ziyaret edenlerle resim çektirirlerken, sakin ve heybetli duruşlarıyla dikkati çekiyorlar. Bu aslanlar tavuk etiyle besleniyorlar. Aslanların eğitmeni Ahmet Akbet, "Tehlike arz eden herhangi bir şey yok. Ufak tefek çizikler oluyor. Aslanın pençelerini kesmiyoruz çünkü zarar vermiyor. Hayvanlara ilgi gösterdiğiniz zaman hayvan karışmıyor. Eğer hayvana ilgi gösterirseniz onlar da sevgi ile karşılık verir." dedi.

15 günlükken getirildi

Bu aslanlar kedi ve köpek gibi büyütülmeye alışmış. TRT HABER’e konuşan aslanların 43 yaşındaki sahibi Bılınd Brefkani hayatını aslanlarına adadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. "15 günlükken getirdim. Duhok'un merkezinde, çarşısında insanların içinde kahve ve çayhanalerde büyüdü. Bazen kayboluyordu ama Duhoklular akşam eve getiriyordu." Duhok'un simgesi haline gelen Aslanlar, kendileri için yapılan bahçelerinde rahat görünüyor.

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