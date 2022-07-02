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Yerel Evin pencere korkuluklarına sarkıp kuş avlayan yılan...
Yerel

Evin pencere korkuluklarına sarkıp kuş avlayan yılan...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde bir evin damında kuşları yutup pencere balkonuna sarkan yılan, ev sakinlerine korkuya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 14:46:00 - 2022-07-02 14:58:55

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde bir evin damında kuşları yutup pencere balkonuna sarkan yılan, ev sakinlerine korkuya neden oldu.

Uludere ilçesi Hilal beldesinde evlerinde akşam yemeği yiyen Babat ailesi, gelen sesler üzerine evi kolaçan etmesi üzerine korku dolu anlar yaşadı. Perdeyi çeken aile, pencerenin korkuluklarında sarkıp avlanan yılanı gördü. Ağzında kuş olan yılan gören aile fertleri panik yaşadı.

Aile fertlerinden Şilan Babat, evlerinin damında kuş yuvası olduğunu ve yılanın yavruları yuttuğunu ve annelerinin de ağzında olduğunu ifade ettiği belirtildi. Babalarının evde olmadığını aktaran Babat, amcalarına haber verilmesiyle yılanın pencereden alınıp kırsal alana bırakıldığı dile getirildi.

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