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Aktüel Evin çatısına taksi düştü: 1 yaralı
Aktüel

Evin çatısına taksi düştü: 1 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:04:00 -
Evin çatısına taksi düştü: 1 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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