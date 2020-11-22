Evin çatısına taksi düştü: 1 yaralı
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza esnasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.