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Yerel Evin camına asılan pankart şaşırttı! Görenler anlam veremedi
Yerel

Evin camına asılan pankart şaşırttı! Görenler anlam veremedi

Büyükçekmece’de bir evin penceresine asılan “Dayıya ihanetin bedeli” yazısı çevredeki insanlar tarafından merak uyandırdı. Konunun dayı ve yeğen arasındaki bir davadan olduğu iddia edilirken, pankartı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 13:04:00 -
Evin camına asılan pankart şaşırttı! Görenler anlam veremedi

Atatürk Mahallesi’nde bir evin camına asılan ilginç pankart, vatandaşların dikkatini çekiyor. Dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler dönüp bir daha baktı.

“Hiç böyle bir şey görmemiştik”

Konu ile ilgili konuşan esnaf, “O dayı ile yeğenleri arasında alacak verecek ile alakalı bir şey diye duyduk. Bizim de dikkatimizi çekti. Gören vatandaşlar da bize soruyor. Evde böyle bir yazı garip, hiç böyle bir şey görmemiştik” dedi.

Yazıyı gören başka bir esnaf İbrahim Yanık ise “Bir haftadır bu yazıyı astılar ve gittiler. Çok farklı bir yazı, birçok kişi nedenini soruyor ama bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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