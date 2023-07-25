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Yerel Evin bahçesine giren yılanı itfaiye çıkardı
Yerel

Evin bahçesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 10:32:00 -
Evin bahçesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Alaaddin Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesine yılan girdi. Durumu fark eden ev sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

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