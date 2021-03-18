Ülkemizin çeşitli bölgelerinde zaman zaman gerçekleşen deprem afetleri, büyük yaralara sebep oluyor. Önlem alınmamış, yüksek riskli yerlerde felaket yaşanıyor. Dolayısıyla olası bir deprem riskine karşı önlem alınmalıdır. İlk yapılması gereken ise ikamet edilen bölgenin ve evin deprem riskini sorgulamak olacaktır. Evimin deprem riski var mı? Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? AFAD deprem riski sorgulama, e-Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır?

AFAD tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Bulunduğunuz yerin deprem tehlike değerini biliyor musunuz? https://tdth.afad.gov.tr adresinden koordinat ve adres bilgilerinizi girerek, yaşadığınız yerin deprem tehlike değerini öğrenebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Vatandaşlar, AFAD’ın resmi internet sitesi aracılığı ile adres bilgilerini girerek deprem riski sorgulama yapabilirler.

e-Devlet deprem riski sorgulama

AFAD’ın sitesinde yapılan işlemler, aynı şekilde e-Devlet kapısı üzerinden yapılarak deprem riski sorgulama gerçekleştirilir.