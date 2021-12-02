Evi yanan aile devlet eliyle sıcak yuvaya kavuştu

Ağrı’nın Diyadin ilçesi İsaağa Mahallesi’nde yaşayan 33 yaşındaki Ayşe Işık, ikiz çocukları Yiğit, Sami (12) ve Esma (10) ile 6 yaşındaki Rabia’nın yaşadıkları müstakil evde, 25 Kasım Perşembe günü gece saatlerde elektrik kablolarındaki elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Eşi gurbette çalışan anne Işık, uyuduğu sırada yangını fark ederek çocuklarını can havliyle dışarıya çıkarıp yangının söndürülmesi için komşularından yardım istedi. Komşularının durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evleri kullanılamaz hale gelen ve eşyaları yanan anne ve çocukları, geceyi komşularında geçirdi.

Ailenin durumundan haberdar olan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı da yangın bölgesine gitti, aileyle görüştü. “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Balcı, aileye devletin her zaman yanlarında olacağını söyledi. Bu kapsamda, boş belediye lojman, her şeyiyle kullanıma hazır hale getirildi.

“Kara kış” devletin şefkat eliyle daha sıcak geçecek

Havaların soğuduğu kış günlerinde devletin şefkat eliyle sıcak yuvalarına kavuşan aile, Balcı tarafından yeni evlerinde ziyaret edildi. Evde çocuklarla yakından ilgilenen Balcı, anne ve yangın sonrası gurbetten gelen eşi Dinçer Işık ile sohbet etti. Balcı ayrıca kendisinden okul üniforması, bisiklet ve kıyafet isteyen çocukların isteğini yerine getirip onları sevindirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, yangında Işık ailesinin evinin kullanılamaz hale gelmesinin üzücü olduğunu söyledi. İlk andan beri ailenin yanında olduklarını dile getiren Balcı, “Allah canlarını korumuş ancak eşyaları yanmıştı. Diyadin’de kiralık ev bulma sıkıntımız olduğu için belediye lojmanlarımızda boş olan bir daireyi dayayıp döşedik. Bu soğukta çocuklarımızı açıkta bırakmadık. Belediye lojmanlarımız termal suyla ısındığı için de avantajlıydı. Ailemizi bu eve yerleştirdik ve en azından dışarıda kalmamış oldular” diye konuştu.

Balcı, ilçedeki diğer ihtiyaç sahiplerinin olduğu gibi bu ailenin de yanında olmaya devam edeceklerini, devletin şefkat elinin herkese uzatıldığını ifade etti.

Ailenin bütün ihtiyaçlarını belediye karşılayacak

Kısa sürede aileyi sıcak eve kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Balcı, “Ailenin bütün masraflarını Diyadin Belediyesi karşılayacak. 4 çocuğumuzun okumasına da yardımcı olacağız. Aileden hiçbir kira bedeli alınmayacak. Devletimiz var olsun. Devletimiz bize bu imkanları sundukça biz Diyadin halkına seferber edeceğiz” dedi.