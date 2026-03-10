  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan ABD'ye HIMARS resti: "Yok edersek kimse şikayet etmemeli" Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi Siyonistlerden terör saldırısı! Tahran'da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi Çin 53 ülkeyle arasındaki vergileri sıfırladı! Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş Lübnan'da katliam durmuyor! Nebatiye'de sivil yerleşimlere bomba yağdı Gece yarısı güzel haber! İsrail'e saldırı başladı Ankara-Tahran hattında füze diplomasisi! Pezeşkiyan’dan "ortak inceleme" teklifi Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme Trump'tan İran savaşı açıklaması
Dünya Evi bombalanmıştı: Siyonist köpek Ben-Gvir geberdi mi?
Dünya

Evi bombalanmıştı: Siyonist köpek Ben-Gvir geberdi mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Evi bombalanmıştı: Siyonist köpek Ben-Gvir geberdi mi?

ABD-İran Savaşı'nda İsrail ağır darbe alıyor. İran füzeleriyle vurulan ülkede aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı yahudi köpek Itamar Ben-Gvir'in öldüğü iddia ediliyor.

ABD İran Savaşı'nda İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in öldürüldüğü öne sürülüyor

ABD İran Savaşı‘nda İsrail, İran füzeleriyle adeta yerle bir oluyor. İran füzeleri sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun eski keskin nişancı birliği komutanı olan kardeşi Iddo Netanyahu öldürülmüştü.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de öldürüldüğü öne sürülüyor.

ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter ise “İran, Netanyahu’nun evini bombaladı, kardeşini öldürdü. Ben-Gvir’in evi vuruldu. Kendisi ağır yaralı” iddiasında bulundu.

 

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya gidip, ibadet ederek Ortadoğu’nun en hassas yerlerinden birindeki onlarca yıllık uzlaşmayı bozmuştu.

Kabineye girdiğinden bu yana tekrar tekrar İsrail’in Gazze Şeridi’nin tümünü işgal etmesi ve bölgedeki Filistinlilerin “gönüllü göçe” teşvik edilmesi çağrısı yapmıştı.

Ben-Gvir, İran’ın Haziran’da İsrail’in Berşeba kasabasında bulunan Soroka hastanesine füze saldırısı düzenlemesinden sonra “İsrail devletinde nefret eden herkesin “yenilmesi” ve İran hükümetinin “yok edilmesi” çağrısında bulunmuştu.

Bu arada bazı İbranice haber kaynaklarında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yaralanması veya ölümüyle ilgili spekülasyonlar ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump‘ın elçilerinin İsrail’e planlanan ziyaretinin aniden iptal edilmesi ise soru işaretleri doğurdu.

Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı
Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı

Dünya

Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı

Gece yarısı güzel haber! İsrail'e saldırı başladı
Gece yarısı güzel haber! İsrail'e saldırı başladı

Dünya

Gece yarısı güzel haber! İsrail'e saldırı başladı

İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Dünya

İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular
Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular

Dünya

Siyonist İsrail'in Lübnan vahşeti devam ediyor! Önce 'kaçın' dediler, sonra vurdular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23