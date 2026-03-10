Evi bombalanmıştı: Siyonist köpek Ben-Gvir geberdi mi?

ABD İran Savaşı'nda İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in öldürüldüğü öne sürülüyor

ABD İran Savaşı‘nda İsrail, İran füzeleriyle adeta yerle bir oluyor. İran füzeleri sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun eski keskin nişancı birliği komutanı olan kardeşi Iddo Netanyahu öldürülmüştü.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de öldürüldüğü öne sürülüyor.

ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter ise “İran, Netanyahu’nun evini bombaladı, kardeşini öldürdü. Ben-Gvir’in evi vuruldu. Kendisi ağır yaralı” iddiasında bulundu.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya gidip, ibadet ederek Ortadoğu’nun en hassas yerlerinden birindeki onlarca yıllık uzlaşmayı bozmuştu.

Kabineye girdiğinden bu yana tekrar tekrar İsrail’in Gazze Şeridi’nin tümünü işgal etmesi ve bölgedeki Filistinlilerin “gönüllü göçe” teşvik edilmesi çağrısı yapmıştı.

Ben-Gvir, İran’ın Haziran’da İsrail’in Berşeba kasabasında bulunan Soroka hastanesine füze saldırısı düzenlemesinden sonra “İsrail devletinde nefret eden herkesin “yenilmesi” ve İran hükümetinin “yok edilmesi” çağrısında bulunmuştu.

Bu arada bazı İbranice haber kaynaklarında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yaralanması veya ölümüyle ilgili spekülasyonlar ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump‘ın elçilerinin İsrail’e planlanan ziyaretinin aniden iptal edilmesi ise soru işaretleri doğurdu.