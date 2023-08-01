Evi başlarına yıkılmak üzere olan mağdur aile yardım bekliyor...

Batman'da yaşayan ve maddi imkânları olmayan Gültekin ailesinin evi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Çamlıca Mahallesi'nde bulunan tek katlı derme çatma evde oturan 5 nüfuslu Gültekin ailesi, evleri her an üzerlerine yıkılacak korkusuyla yaşıyor.

Bir odada çökme ve diğer odalarda da derin çatlakların meydana geldiği toprak evde artık kalamadıklarını belirten Gültekin ailesi, komşularına sığındıklarını ifade ederek, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Çökme meydana gelen evde yıkılma tehlikesinin her geçen gün artığına dikkat çeken Gültekin, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

"Maddi durumumuz olmadığı için ev yapamıyoruz"

Yıkılma tehlikesi olan kerpiç evlerinin oturulamaz hale geldiğini ifade eden Ömer Gültekin, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"Pastanelerde günü birlik çalışıyorum. Topraktan yapılmış (kerpiç) evimiz 50 yıllık babadan kalmadır. Daha önce de bazı kurumlara başvuruda bulunduk ama netice alamadık. 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra da evimizdeki çatlaklar çoğaldı ve her geçen gün o çatlaklar büyüyor. Şu anda yatak odamızın tavanı çöktü. Maddi durumumuz olmadığı için kendimize ev yapamıyoruz. Yetkililerden ricamız; bize yardımcı olurlarsa iyi olur." şeklinde konuştu.

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"Evimizin her tarafı çökmek üzere"

Komşularına sığınmak zorunda kaldıklarını belirten mağdur Elif Gültekin, "Çökme tehlikesi olan topraktan yapılmış bir evde oturuyoruz. Daha önce de ev ile ilgili sıkıntılarımız vardı ve son yaşanan depremden dolayı da evimiz biraz daha hasar gördü. O zaman da gerekli yerlere başvurumuzu yaptık ve AFAD evimize geldi. Çökme tehlikesi olan evimize hafif hasarlı raporu verildi. O zaman ki yoğunlukta raporlarımız gözükmedi. Bunun üzerine bir daha yetkililere bir şey de diyemedik. Son günlerde evimizin her tarafı çöktü çökecek durumda. Şu an benim yatak odamın tavanı çöktü. Kurtarabildiğimiz eşyalarımızı kurtardık, kurtaramadıklarımız da çöpe gitti. Eşyalarımızı alıp komşularımıza sığındık. Sayın Valimizden veya diğer yetkililerden ricamız bize yardımcı olmalarıdır. Çünkü ev yapacak güzümüz yok." dedi.

(İLKHA)