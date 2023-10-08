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Siyaset Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?
Siyaset

Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?

Yeniakit Publisher
2023-10-08 10:45:00 -
Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Anayasa tartışmalarında konuyu laikliğe getirilen sekülerleri eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Darbecilerin yaptığı anayasa, Türkiye’ye yakışmıyor, değiştirelim” denildiğinde CHP susuyor, İYİ Parti konuşuyor, İYİ Parti susuyor baro başkanları konuşuyor, baro başkanları susuyor anayasa hukuku profesörü olduğunu iddia eden darbeseverler konuşmaya başlıyor..

Hemen hepsinin iddiası şu:

“Bugünkü mevcut Millet Meclisi’nin anayasayı değiştirme yetkisi yoktur.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buna ilaveten şunu da öne sürüyorlar:

“Darbe anayasasının değişmeyen maddesi mi kaldı ki?”

Son olarak Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu bile tartışmaya katıldı.

O da, anayasanın, yapılan değişikliklerle yamalı bohçaya döndüğünü, artık anayasayı değiştirmeye gerek kalmadığını söyledi.

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