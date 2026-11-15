Ankara-Kahire hattında kritik diplomasi trafiği! ABD-İran gerilimi için harekete geçildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdelati, Orta Doğu'da artan gerilimi ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ve bölgesel çatışma riskinin önlenmesi üzerinde duruldu.

TÜRKİYE, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA KOORDİNASYON

Görüşmede, Türkiye ve Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Pakistan'ın da yer aldığı bölgesel dörtlü mekanizma kapsamında sürdürülen koordinasyonun önemi vurgulandı.

İki bakan, Katar ile işbirliği içerisinde ABD ve İran'a yönelik ortak diplomatik girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

ASKERİ GERİLİMİN TIRMANMASINA KARŞI DİPLOMASİ VURGUSU

Fidan ve Abdelati, bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit edebilecek gelişmelerin önüne geçilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Taraflar, bölge açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek yeni bir askeri tırmanışın engellenmesi için diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İki bakan ayrıca, askeri gerilimin yeniden yükselmesini önleyecek siyasi uzlaşıların sağlanması yönünde çalışmaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.