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Yaşam Bursa’da korkutan yangın! Alevler 5 eve sıçradı, 10 kişi dumandan etkilendi
Yaşam

Bursa’da korkutan yangın! Alevler 5 eve sıçradı, 10 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa İnegöl’ün kırsal Turgutalp Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

 

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan 4 eve daha sıçrarken, dumandan 10 kişi etkilendi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa’nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve diğer evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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