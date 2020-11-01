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Spor Everton, Cenk Tosun'un forma giydiği maçta deplasmanda kaybetti
Spor

Everton, Cenk Tosun'un forma giydiği maçta deplasmanda kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:05:06 -
Everton, Cenk Tosun'un forma giydiği maçta deplasmanda kaybetti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton, Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yaparak zirve mücadelesinin içinde yer alan Everton, Saint James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran ev sahibi Newcastle United, Callum Wilson'ın ilki penaltıdan olmak üzere 56. ve 84. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Everton'ın tek golünü ise Dominic Calvert-Lewin 90+1. dakikada kaydetti.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Everton'da bu sezon ilk kez 18 kişilik kadroya giren milli oyuncu Cenk Tosun, 69. dakikada Niels Nkounkou'nun yerine oyuna dahil oldu.

Newcastle United puanını 11'e yükseltirken, Everton ise 13 puanda kaldı.


- 7 gollü maçı Southampton kazandı


Günün gol düellosuna sahne olan diğer karşılaşmasında ise Southampton, Jannik Vestergaard, James Ward-Prowse (2) ve Danny Ings'in ağları sarsmasıyla deplasmanda Aston Villa'yı 4-3 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Southampton puanını 13'e çıkarırken, Aston Villa'nın ise 12 puanı bulunuyor.

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