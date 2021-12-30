Everton Cenk Tosun kararını verdi
Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.
Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.
2018'in Ocak ayında transfer olduğu Everton'da beklenen seviyeye ulaşamayan ve üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Goodison Park mesaisi sona eriyor.
Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, Rafael Benitez'in planları arasında Cenk Tosun'un yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Milli golcünün eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor.
Milli golcü bu sezon Everton'da yalnızca bir maçta süre alabildi.
Aralık ayının başında sahasında Liverpool'a 4-1 kaybeden Everton'da Cenk Tosun maçın son dakikalarında oyuna girmiş ve 7 dakika süre almıştı.
Geçen sezon ligin ilk yarısında 7 maçta oynayıp 1 gol kaydeden Cenk Tosun devre arasında eski takımı Beşiktaş'a kiralanmış 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş ancak sakatlanıp sezonu kapatmıştı.
Oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması beklense de Cenk Tosun'un Everton'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.