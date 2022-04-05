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Dünya Evergreen'in bir gemisi daha karaya oturdu! Kurtarma planı devrede
Dünya

Evergreen'in bir gemisi daha karaya oturdu! Kurtarma planı devrede

Evergreen'in Chesapeake Körfezi'nde karaya oturan dev konteyner gemisi Ever Forward'ın kurtarılması için hazırlanan kurtarma planı devreye alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 15:18:00 -
Evergreen'in bir gemisi daha karaya oturdu! Kurtarma planı devrede

Dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden Evergreen'in Süveyş Kanalı’nda geçen yıl karaya oturar Ever Given gemisi, dünyanın gündemine oturmuştu.

Dünya ticaret ağını sarsan olayın ardından şirket, yeniden benzer bir durumla gündemde.

Şirketinin Ever Forward adlı dev konteyner gemisi, 13 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Chesapeake Körfezi’nde karaya oturdu.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, dün açıklama yaparak aradan geçen sürede iki defa gemiyi kurtarma çalışmaları yapıldığını ancak başarılı sağlanamadığını belirtti.

2 haftada kurtarılacak

Sahil Güvenlik, yeni plan doğrultusunda Ever Forward’taki yaklaşık 5 bin konteyneri boşaltıp dev geminin hafifletilerek yüzdürülmeye çalışacağını ifade etti. Yeni kurtarma planına göre geminin yanlarına iki vinç kurulur kurulmaz konteynerlar boşaltılacak ve ardından, römorkör ile mavnalarla geminin yeniden yüzdürülmesi denecek.

Operasyonun yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Evergreen, 31 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında dev geminin neden karaya oturduğunun henüz bilinmediğini, gerekli soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti.

 

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