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Gündem Eve temizliğe gelen kızı öldürüp 6 parçaya ayırmıştı, şok detay ortaya çıktı!
Gündem

Eve temizliğe gelen kızı öldürüp 6 parçaya ayırmıştı, şok detay ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-12 20:59:00 -
Eve temizliğe gelen kızı öldürüp 6 parçaya ayırmıştı, şok detay ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt’ta öldürülüp cesedi parçalanarak inşaata atılan Erva Raziye Asar isimli genç kızın, sosyal medya üzerinden iş aradığı, katil zanlısının kendisini kadın olarak tanıtıp, genç kızı bu şekilde kandırdığı öğrenildi.

Olay, Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre göre katil zanlısı Fethi D., sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıtarak Erva Raziye Asar’ı temizlik işi için evine çağırdı. Genç kızı boğarak öldüren zanlı, cesedi 6 parçaya bölüp çöp poşetine koyduktan sonra Beylikdüzü’nde bir inşaat alanına attı. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

Erva Raziye Asar’ın sosyal medyadan iş aradığı ortaya çıktı. Sosyal medya gruplarına "acil aylıkçı ya da günlükçü iş arıyorum" ilanları verdiği görüldü. Katil zanlısı Fethi D.’nin kendisini kadın olarak tanıtıp genç kız ile irtibata geçtiği, "Abimin evini temizler misin" diyerek kandırdığı öğrenildi.


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