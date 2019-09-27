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Eve sinen yanık kokusu nasıl çıkar?

Evde birşey yandığı zaman çoğunlukla evde bulunan her odaya ve eşyalara yanık kokusu siner. Uzun süre gitmeyen ve sinen yanık kokusunu gidermek oldukça zordur. Peki, yanık kokusunu çıkarmanın kolay bir yolu var mı? Eve sinen yanık kokusu nasıl çıkar? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 22:19
Eve sinen yanık kokusu nasıl çıkar?

Evde birşey yandığı zaman çoğunlukla evde bulunan her odaya ve eşyalara yanık kokusu siner. Uzun süre gitmeyen ve sinen yanık kokusunu gidermek oldukça zordur. Peki, yanık kokusunu çıkarmanın kolay bir yolu var mı? Eve sinen yanık kokusu nasıl çıkar? İşte detaylar...

Eve sinen yanık kokusu nasıl çıkar?

Daire içerisinde yanma kokusu olduğunda kurtulmak için ilk yapılan odanın havalandırılması olmalıdır. İçerde bulunan kirli havanın dışarıya çıkarak temiz havanın girmesi için mutlaka camlar ve balkon kapısı açılarak içerinin havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Temiz havanın içeriye girmesiyle birlikte kokuda azalma olacaktır. Bunun dışında şu yöntemler yapılmalıdır:

Klimanın çalıştırılması;
Vantilatör çalıştırmak;
Odayı boşaltarak genel temizlik gerçekleştirilmesi.

Daire içerisine sinmiş olan kokunun çok rahatsız edici olması sebebiyle ve uzun bir süre gerekli işlemler gerçekleştirilmediğinde koku çıkmayacaktır. Yangın sonrasında hemen odanın boşaltılması gerekmektedir. Bu işlem gerçekleşirken ciddi bir koku olacağından bir maske kullanmanız önerilmektedir. Ayrıca bilmeniz gerekiyor ki eşyaların boşaltılması sonrasında temiz havanın içeriye girip kötü kokuyu emmesi için bütün odaların ve dışa açılan pencereleri açarak temiz havanın içeriye girmesini sağlayın.

Lavanta suyu ile yanık kokusunu giderin

1 su bardağı lavanta;
1 tane kova;
5 litre su

Nemin oda içerisinde bulunan kokuyu emecek olması sebebiyle kötü kokunun daha hızlı çıkmasında etkili olacak bir yöntemdir. Fakat lavanta gibi güzel kokuya sahip olan bitkilerin de suyun içerisine atılarak oda içerisinde nem oluşması sağlandığında hem kokuyu emecek hem de güzel bir kokuyu ortaya yayacaktır. Bunun için ilk öncelikle gerçekleştireceğiniz işlemler arasında aktardan lavanta almak olacaktır. Kurutulmuş lavanta ile suyu hazırlamak için 5 litre suyun içerisine 1 su bardağı miktarında eklemeniz gerekmektedir. Ne kadar çok nem oluşmasını sağlarsanız o kadar çabuk kötü kokuların ortadan kalkmasını sağlamış olacaksınız.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:19
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